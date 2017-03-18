"Повышенный интерес": россияне скупили в "башнях" Трампа недвижимости на $100 миллионов - Reuters

Богатые россияне активно скупали в США недвижимость в зданиях, принадлежавших Дональду Трампу.

Согласно расследованию Reuters, не менее 63 человек с российскими паспортами приобрели в зданиях под брендом Трампа недвижимость на общую сумму не менее 98,4 млн долларов, пишет DW.

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Российские богачи покупали в штате Флорида квартиры в семи высотных зданиях улучшенной планировки, построенных в 2001-2011 годах, Трамп лично утверждал внешний вид зданий и осматривал квартиры, когда те были готовы к продаже.

Отмечается, что никаких свидетельств противозаконных действий нынешнего президента США Трампа, его компании, занимающейся недвижимостью, или его бизнес-партнеров выявлено не было, а среди владельцев квартир нет представителей ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.