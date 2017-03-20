Госрегистраторы получили онлайн-доступ к реестру разрешительных документов для строительства

С 15 марта вступил в силу совместный приказ Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Министерства юстиции Украины, предоставляющий госрегистраторам прав на недвижимое имущество онлайн-доступ к реестру разрешительных документов для строительства.

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Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона.

«С 15 марта 2017 года вступил в силу совместный приказ Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Министерства юстиции Украины № 675/5/37 от 27 февраля 2017 года. Документ утверждает порядок информационного взаимодействия между Государственным реестром прав на недвижимое имущество и Единым реестром документов», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, информационное взаимодействие между Госреестром прав на недвижимое имущество и реестром разрешительных документов в строительстве осуществляется на центральном уровне в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, которую обеспечивают технический администратор Государственного реестра и Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины.

«Согласно порядку, государственный регистратор формирует соответствующий запрос и передает его техническому администратору реестра. Госархстройинспекция в режиме реального времени реагирует на запрос и предоставляет государственному регистратору сведения о документе», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №5587 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по улучшению условий ведения строительной деятельности», предполагающий уменьшение количества обязательных согласований с различными инстанциями для строительных компаний.