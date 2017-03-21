Названы самые дорогие и самые дешевые города мира

Первое место в списке самых дорогих городов четвертый год подряд занял Сингапур, следует из исследования Worldwide Cost of Living 2017, составленного агентством Economist Intelligence Unit (EIU).

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Согласно исследованию, за ним следует Гонконг, на третьем месте оказался Цюрих. Четвертое и пятое место заняли два японских города — Токио и Осака. Также в десятку самых дорогих городов вошли Женева, Париж, Нью-Йорк и Копенгаген, передает RNS.

Самыми дешевыми городами для жизни, согласно исследованию, стали Алма-Ата, она заняла последнее, 133-е место, в рейтинге, нигерийский Лагос, индийский Бангалор, пакистанский Карачи, Алжир, индийские Ченнаи и Мумбаи, Киев, Бухарест, а также столица Индии — Нью-Дели.

EIU отмечает влияние колебаний цен на нефть и сырьевые товары на стоимость жизни. В 2016 году темпы снижения цен на сырьевые товары замедлились, говорится в докладе, и инфляция быстро росла на развивающихся рынках, особенно там, где в 2015 году наблюдалось снижение валютных курсов.

Исследование Worldwide Cost of Living проводится дважды в год, оно основано на сравнении 400 отдельных цен на 160 видов товаров и услуг. Рассматриваются цены на еду, напитки, одежду, товары для дома и личной гигиены, цены на аренду жилья, транспорт, счета за коммунальные услуги, цены за частные школы, помощь по дому и отдых.