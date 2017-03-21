Украинцы в январе-феврале получили коммунальных субсидий на 1,6 миллиарда

Жителям Украины в январе-феврале 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 1,636 млрд грн, что на 14% превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 1,58 млрд грн, в сельской – 577,6 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-феврале были назначены 1,055 млн семей (121,3% обратившихся за субсидией, учитывая тех, кто обратился в 2016 году, но получил только в 2017 году). В городской местности субсидии назначены 740,2 тыс. семей, в сельской – 315,2 тыс. семей. По сравнению с январем-февралем 2016 года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 0,3%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в феврале 2017 года по сравнению с февралем прошлого года увеличился на 15,9% – до 1571,2 грн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 920,2 млн грн, что на 23,5% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Жителям Украины в 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 5,7 млрд грн, что на 58%, или на 3,3 млрд грн, больше, чем в 2015 году.