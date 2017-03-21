В Киеве полтысячи домов подали заявки на отключение тепла

По состоянию на 21 марта ПАО "Киевэнерго" получило заявки на отключение от отопления 485 домов, сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление пресс-службы компании в Facebook.

"На сегодня мы получили заявки на отключение отопления от 485 зданий", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что в связи с прогнозируемым потеплением юридические лица, в том числе ЖСК и ОСМД, могут подать заявку в центре обслуживания клиентов "Киевэнерго" на отключение централизованного отопления в любое время.

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"По отключению от централизованного отопления других потребителей. Свертывание системы централизованного теплоснабжения начинается после решения КГГА, основанием для этого является средняя температура воздуха выше +8°С в течение 3-х суток подряд", - сообщили в компании.

В первую очередь отопление отключат административные здания, после этого – жилье и объекты социальной сферы (детсады, школы, больницы).

В "Киевэнерго" подчеркнули, что свертывание системы централизованного отопления, согласно техническому регламенту, продолжается от 3 до 7 дней.

Как известно, в конце февраля Киевская администрация сообщила, что отопительный сезон может закончиться в середине марта.

9 марта столичные жители зарегистрировали петицию в Киевсовет с требованием отключить отопление жилого фонда в Киеве.

Отопительный сезон 2016/2017 года начался 12 октября.