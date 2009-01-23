Fitch дает негативный прогноз по рынку недвижимости Европы

Рейтинговое агентство Fitch Ratings дает негативный прогноз кредитоспособности европейского рынка коммерческой недвижимости в целом, и инвестиционных фондов недвижимости (REITs), в частности. Об этом говорится в пресс-релизе Fitch, передает РИА Новости.

"Риск снижения стоимости инвестиций увеличивается... поскольку получение нового финансирования все так же труднодоступно, а дефолты на рынке недвижимости становятся все более и более обычным явлением", - подчеркивается в сообщении. Рейтинговое агентство указывает, что аналитики ожидают снижения стоимости недвижимости в Великобритании на 50% или больше, тогда как еще в декабре 2008 года прогноз по падению цен не превышал 35%.

"В краткосрочной перспективе возможность получения эффективного заемного финансирования (через банки или с помощью облигаций) невелика", - отмечает Fitch, добавляя, что это, в свою очередь, делает кредиты дорогими, а также ухудшает показатель покрываемости доходом компании выплат процентов по займам. При этом, считает агентство, показатель ликвидности на рынке европейской недвижимости может существенно ухудшиться в 2010 году, если падение в этом секторе по-прежнему сохранится в этом году, а доступность кредитования будет ограниченной.

"Дело в том, что многие инвестиционные компании, работающие с коммерческой недвижимостью, будут нуждаться в рефинансировании в конце 2009 года и в 2010 году", - напоминает Fitch.