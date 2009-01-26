”Горячая десятка” для инвестиций в недвижимость

Журнал Forbes назвал "горячую десятку" для инвестиций в недвижимость в 2009 году, список возглавил Вашингтон, сообщает РИА Новости.

Оптимистичный прогноз по рынку недвижимости в политической столице США объясняется, главным образом, приходом нового президента Барака Обамы, предложившего стимулирующий экономику страны пакет мер стоимостью до одного триллиона долларов.

Аналитики полагают, что Вашингтон станет первым получателем бюджетных ресурсов, что подтолкнет здесь бизнес-активность. К тому же уровень безработицы в столице по итогам 2008 года был одним из самых низких по стране - 4,1% при среднем показателе в 7,1%.

На втором месте по привлекательности инвестиций в недвижимость оказался Лондон. Цены на жилье здесь стремятся вниз в среднем на 3% в месяц, коммерческих площадей - на 2%. Однако это не должно отпугнуть стратегических инвесторов, рассматривающих долгосрочные перспективы. Квадратный метр в центре Лондона еще отыграет свое, хотя бы по той причине, что город не располагает пространством для дополнительной застройки.

Деловая столица США Нью-Йорк поставлен на третью строчку рейтинга. Мегаполис долго не уступал ценовых позиций на Манхэттене несмотря на обвал рынка в целом по стране, достигший за 2008 год, по данным Case-Shiller index, 19%. Однако в последние месяцы отметка стоимости дрогнула даже в самых элитарных домах в районе 57-й стрит или Сохо, сделав продавцов более сговорчивыми.

Тенденция падения цены на недвижимость на Манхэттене пока не нашла отражения в квартальных отчетах.

В "горячую десятку" наиболее привлекательных городов для инвестиций вошли также (в порядке убывания) Токио, Шанхай, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Париж, Хьюстон и Сингапур.

Рейтинг составлен на основе данных Ассоциации иностранных инвесторов в недвижимость (Association of Foreign Investors in Real Estate), оперирующей активами в размере около 700 миллиардов долларов. Москва в списке топ-10 не фигурирует.