Строительные предприятия Украины увеличили объемы работ на 21%

Строительные предприятия Украины в январе-феврале 2017 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21% – до 8,4 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 23,9% – до 4,67 миллиарда гривень, в том числе по строительству жилых зданий – на 23,4%, до 2,66 миллиарда гривень, по строительству нежилых зданий – на 24,7%, до 2 миллиардов гривень. Работы по строительству инженерных сооружений выросли на 17,6% – до 3,712 миллиарда гривень.

В Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-феврале составили 83,5% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 7,8% и 8,7% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 29,2% – до 2,195 миллиарда гривень, выполнив 26,2% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в январе 2017 года строительные предприятия Украины увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35% – до 3,87 миллиарда гривень.

В 2016 году увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% - до 70,9 миллиарда гривень.

В 2015 году украинские строительные предприятия снизили объемы работ по сравнению с 2014 годом на 14,9% – до 55,9 миллиарда гривень.