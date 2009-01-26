Цена на землю под коттеджи под Киевом снизилась

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 19 по 25 января т.г. снизилась на 2,06% или на 104 долл. – до 4 934 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 18%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 11%, Киево-Святошинском – 13%, Броварском – 10%, Обуховском – 8%, Бородянском – 6%, Вышгородском – 8%, Кагарлыкском – 5%, Барышевском – 4%, Фастовском – 6%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство за 2008 год снизилась на 11,78% или на 691 долл. – до 5 173 долл. за сотку.

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