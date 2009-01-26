Тимошенко: Строительной отрасли необходимо 33 млрд. грн.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что для сохранения в 2009 году объемов строительства на уровне 2008 года необходимо 33 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания с представителями областных госадминистраций по вопросам минимизации последствий кризиса в строительной отрасли.

«Для того, чтобы нам выйти хотя бы на объем прошлого года производства в строительной отрасли, чтобы из разных источников, которые можно задействовать, до 33 млрд. грн. необходимо финансовых ресурсов привлечь в отрасль строительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр получила Министерству региональной политики и строительства совместно с главами областных госадминистраций и мэрами городов провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, чтобы подготовить специальные планы для завершения работ. При этом Ю.ТИМОШЕНКО назвала возможные источники привлечения средств для завершения строительства начатых объектов. Прежде всего, по ее словам, основным резервом является механизм рефинансирования Национальным банком коммерческих банков, обслуживающих строительные компании.

«Объем рефинансирования может составлять от 40 до 70 млрд. грн. по году, который может быть разумно использован, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он был использован так, как это произошло в 2008 году», - подчеркнула она.

Глава правительства также отметила, что в соответствии с законом о государственном бюджете, правительство получило возможность утверждать порядок рефинансирования совместным постановлением с Национальным банком.

Кроме того, по ее словам, в бюджете на 2009 год предусмотрены средства в размере 37 млрд. грн., на которые правительство может предоставить государственные гарантии банкам для привлечения иностранных кредитов.