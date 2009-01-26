Ипотечное кредитование станет выходом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости активизации механизма ипотечного кредитования для завершения строительства жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания с представителями областных госадминистраций по вопросам минимизации последствий кризиса в строительной отрасли.

«Необходимо, чтобы мы отказались от операции, которая была проведена пять месяцев назад, когда Государственное ипотечное учреждение отдало в банк «Надра» 760 млн. под 9% годовых», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, таким образом, эти средства изъяты из оборота строительных компаний.

«Мы будем все делать для того, чтобы такие операции были возвращены назад. Если они будут возвращены, то мы будем иметь 1 млрд. 760 млн. для ипотечного кредитования», - добавила она.

Глава правительства отметила, что в настоящее время Государственное ипотечное учреждение располагает финансовыми ресурсами в объеме 1 млрд. грн. «Никаких офисов, никакого элитного жилья за счет ипотечного кредитования достраиваться не будет», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.