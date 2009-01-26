Минрегионстрой: в портфеле застройщиков менее 50% заказов

Портфель заказов на 2009 год у большинства украинских застройщиков и производителей стройматериалов сформирован менее чем на 50%.

Об этом заявил министр регионального развития и строительства Украины Василий Куйбида, сообщили в пресс-службе министерства.

По словам министра, чтобы сохранить объемы выполнения работ в 2009 году хотя бы на уровне 2008 года, «нам необходимо привлечь для преодоления рецессии строительной отрасли 210 млрд. гривен капиталовложений, из которых 100 млрд. грн. будут составлять строительно-монтажные работы».

При этом В.Куйбида добавил, что такой объем строительства полностью обеспечен проектно-сметной документацией. По его данным, только за 2007-2008 годы завершена разработка и получены комплексные положительные экспертные заключения 37 тысяч строений общей сметной стоимостью 522 млрд. грн. Из них 61 проект общей сметной стоимостью 154 млрд. грн. (сметная стоимость каждого из проектов составляет свыше 100 млн. грн.) согласованы с Минрегионстроем и утверждены (или в ближайшее время будут утверждены) правительством.

По словам В.Куйбиды, в активной фазе реализации находятся 202 инвестиционных проекта на общую сумму 368 млрд. грн. На 1 января т.г. по этим проектам освоено 23,1 млрд. грн. Однако объем работ, который необходимо выполнить на этих объектах в текущем году, не обеспечен финансированием в объеме 15,3 млрд. грн.

В связи с этим министерство предлагает застройщикам и местным властям рассмотреть возможность привлечения средств от 150 иностранных инвестиционных компаний, перечень которых подготовил Минрегионстрой.

Министр отметил, что в государственном бюджете на 2009 год предусмотрено финансирование реализации проектов строительства за счет государственных гарантий, средств Стабилизационного и Специального фонда в объеме 61 млрд. грн., что составляет 30% от потребности.

«Недостаток капитальных вложений может быть покрыт за счет средств предприятий, физических лиц, финансово-кредитной системы и местных бюджетов. Однако, исходя из сегодняшних реалий, понятно, что без привлечения иностранных инвесторов и внешних заимствований исправить ситуацию не удастся», – сказал В.Куйбида.