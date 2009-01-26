«Скорее всего, услуги ЖКУ прекратятся…»

С начала года (по состоянию на 21 января т.г.) средний по Украине уровень расчета предприятий теплокоммунэнерго за природный газ составляет 3% (с начала 2008 года уровень расчета за газ составлял 32%).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроения, жилищно-коммунального хозяйства и регионального развития Верховной Рады Александр Попов.

«Резкое обнищание населения и бюджет, принятый с огромным дефицитом для органов местного самоуправления, – это ответ на вопрос, почему люди не будут получать нормальных коммунальных услуг. Скорее всего, они прекратятся совсем. Если в Киеве уже горячую воду отключают, то в других городах, тем более, это уже массовое явление. Будут особенно страдать бюджетные организации. С теплоснабжением, в наилучшем случае, мы продержимся до марта, до потепления», – сказал он.

По данным ДК «Газ Украины», с начала 2009 года предприятия коммунальной теплоэнергетики потребили природного газа на сумму 1 млрд. 145,747 млн. грн., оплатили: 35,101 млн. грн. – по текущим счетам и 282,607 млн. грн. – в учет задолженности за газ, потребленный в предыдущем году. Задолженность по состоянию на 21 января т.г. достигает 1 млрд. 110,646 млн. грн.

В то же время, по состоянию на 21 января т.г. общий объем задолженности предприятий теплокоммунэнерго за потребленный в 2008-2009 гг. природный газ составляет 3,8 млрд. грн.