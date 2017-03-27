Крупнейшая строительная компания Украины за год заработала 100 миллионов

Холдинговая компания «Киевгорстрой», один из крупнейших столичных застройщиков, в 2016 году увеличила чистую прибыль на 9% по сравнению с 2015 годом – до 99,9 млн грн.

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Об этом сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о проведении общего собрания акционеров 28 апреля.

Согласно основным показателям финансово-хозяйственной деятельности компании, активы «Киевгорстроя» за прошлый год уменьшились на 3,6% - до 6,23 млрд грн, а суммарная дебиторская задолженность снизилась более чем в 2 раза - до 97,9 млн грн. Долгосрочные обязательства компании сократились в 1,5 раза - до 864,3 млн грн, а текущие – увеличились на 9,2%, до 3,815 млрд грн.

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Нераспределенная прибыль предприятия в 2016 году выросла на 6,5% – до 1,474 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году «Киевгорстрой» увеличил чистую прибыль на 23% по сравнению с 2014 годом – до 91 млн грн.

Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации. В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ. Еще 51 предприятие входит в холдинг на правах ассоциированных членов. Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16,5 млн грн.