Продажи на вторичном рынке жилья в США выросли

Число продаж домов на вторичном рынке жилья в США неожиданно для многих аналитиков выросло в декабре 2008 года на 6,5%, по сравнению с ноябрем, - до 4,74 миллиона сделок, свидетельствуют результаты исследования Национальной ассоциации риэлторов страны (NAR), сообщает РИА Новости..

"Создается такое впечатление, что некоторые покупатели домов решили получить преимущество от очень низких цен на жилье", - комментирует главный экономист ассоциации Лоуренс Юн.

В то же время, указывается в докладе NAR, по итогам всего 2008 года, среднее число продаж жилья в месяц в Соединенных Штатах уменьшилось, по сравнению с 2007 годом, на 13,1% - до 4,912 миллиона сделок.

"Это самый низкий уровень с 1997 года, когда среднее число продаж жилья в месяц составляло 4,371 миллиона сделок", - сообщается в отчете.

По подсчетам аналитиков NAR, общее число домов, доступных для покупки, снизилось в США в декабре, по сравнению с ноябрем, на 11,7% - до 3,68 миллиона домов.

"Средняя стоимость дома в стране в декабре достигла уровня в 175,4 тысячи долларов, что на 15,4% меньше, чем в декабре 2007 года. В свою очередь средняя цена дома в целом по 2008 году составила 199,6 тысячи долларов, что на 9,3% меньше средней цены дома в США в 2007 году", - утверждают специалисты.