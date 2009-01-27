В Украине в 2008 сдано жилья почти как в 2007

Министерство регионального развития и строительства (Минрегионстрой) прогнозирует, что в 2008 году в Украине ввод в эксплуатацию жилья составит 9,5-10 млн. кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА в ходе евродебатов Европейской бизнес-ассоциации «Законодательные инициативы в строительной отрасли на фоне экономического кризиса».

«Прогноз такой: мы закончим год на уровне 9,5-10 млн. кв. м. Это те телефонные данные, которые мы получили из регионов», – сказал он.

Справка УНИАН. В 2007 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 244 тыс. кв. м жилья, что на 18,7% больше, чем в 2006 году.