В Украине в 2008 сдано жилья почти как в 2007
13:38, 27 января 2009Недвижимость
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Данные Минрегионстроя
Министерство регионального развития и строительства (Минрегионстрой) прогнозирует, что в 2008 году в Украине ввод в эксплуатацию жилья составит 9,5-10 млн. кв. м.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА в ходе евродебатов Европейской бизнес-ассоциации «Законодательные инициативы в строительной отрасли на фоне экономического кризиса».
«Прогноз такой: мы закончим год на уровне 9,5-10 млн. кв. м. Это те телефонные данные, которые мы получили из регионов», – сказал он.
Справка УНИАН. В 2007 году в Украине было введено в эксплуатацию 10 млн. 244 тыс. кв. м жилья, что на 18,7% больше, чем в 2006 году.
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