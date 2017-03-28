Кабмин с 1 апреля запускает реструктуризацию долгов за газ и электроэнергию предприятий ЖКХ

17:35, 28 марта 2017
Недвижимость
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Предприятия-должники могут получить субвенции от государства, чтобы снизить свою задолженность.

Кабмин запускает реструктуризацию долгов теплокоммунэнерго и водоканалов / Фото УНИАН

Кабинет министров с 1 апреля 2017 года запускает процесс реструктуризации долгов теплокоммунэнерго за потребленный природный газ и водоканалов - за использованную электрическую энергию.

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Об этом во время совещания в Кабмине, посвященного результатам отопительного сезона 2016-2017 годов, сообщил профильный вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

«Мы запускаем в действие механизм по реструктуризации долгов за потребленную энергию. С 1 апреля запускается реестр, и я бы хотел, чтобы все лицензиаты (водоканалы и теплокоммунэнерго — УНИАН) присоединялись к решению этого вопроса, чтобы они посмотрели, как можно реструктуризировать свои долги и списать штрафы и пени», - сказал Зубко.

Также он добавил, что предприятия-должники могут получить субвенции от государства, чтобы снизить свою задолженность.

По его словам, механизм реструктуризации заложен в законе «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители» (№1730).

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года Рада приняла закон №1730, который регламентирует процедуру реструктуризации (пролонгации выплат и списание штрафных санкций, процентов и пени) долгов теплокоммунэнерго за газ перед «Нафтогазом» и водоканалов за купленную у облэнерго электроэнергию. 

По данным профильной ассоциации «Укртеплокоммунэнерго», в Украине в 2016 году были арестованы счета более 100 теплокоммунэнерго, что влечет за собой полное блокирование их хозяйственной деятельности, также эти компании не могут проводить необходимые ремонтные работы и реконструкцию теплового и электрического хозяйства, выплачивать налоги и зарплаты.

По данным НАК «Нафтогаз Украины», предприятия теплокоммунэнерго, теплоэлектроцентрали по состоянию на 21 марта 2017 года задолжали «Нафтогазу» за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, около 26,2 млрд грн.

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Теги: #Кабмин#долги#ЖКХ#водоканал#теплокоммунэнерго