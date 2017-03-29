В центре Токио рекордно подорожала земля - почти полмиллиона долларов за квадратный метр

Этой весной цена за квадратный метр земли в токийском квартале Гиндза достигла 50,5 млн иен (почти $457 тыс.).

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Об этом сообщила компания по операциям с недвижимостью JLL, передает ТАСС.

Указанная цена на 30% выше, чем было даже в ситуации "мыльного пузыря" в экономике Японии во второй половине 80-х годов, когда недвижимость постоянно дорожала.

Земля и постройки в этом квартале стали крайне привлекательны для вложения капитала. Инвесторы уверены в высокой ликвидности активов и не собираются снижать цены, чтобы в принадлежащем им здании кто-нибудь открыл бар или цветочную лавку.

В результате многие бизнесмены из-за неспособности вносить очень высокую арендную плату вынуждены уходить из Гиндзы, несмотря на то, что любому магазину или предприятию общепита гарантирован там крайне высокий уровень дохода.

Однако такая проблема наиболее ощутима именно в центре Токио. Совокупная цена коммерческой недвижимости в Японии в 2016 году в целом упала на 11% по сравнению с предыдущим годом. И все равно составляет сейчас солидные 3,7 трлн иен - примерно $33,5 млрд.