Кабмин выделил 100 миллионов на восстановление Балаклеи

Кабинет министров Украины выделил 100 миллионов гривень на восстановительные работы в пострадавшей от пожара на артилерийских складах Балаклее.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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"Эти средства, 100 миллионов гривень, будут направлены населению на восстановительные работы. Обещания выполняются", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта на складе Министерства обороны в городе Балаклея (Харьковская обл.) начали взрываться боеприпасы и разгорелся пожар. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию.

Из-за взрывов эвакуированы почти 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.

24 марта пожар был потушен, но отдельные очаги тления оставались до 26 марта. По состоянию на утро 27 марта территория Балаклеи и девяти близлежащих населенных пунктов была очищена от взрывоопасных предметов.