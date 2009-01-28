В России госкомпания выкупит ипотечные квартиры должников

В России может появиться компания с государственным участием, которая будет выкупать у банков квартир ипотечных заемщиков, которые не могут оплачивать кредит, пишут в среду газеты "Ведомости" и "Коммерсант", сообщает РИА Новости..

Эта мера должна поддержать рынок недвижимости. Заемщики смогут арендовать выкупленные квартиры с правом последующего выкупа.

Центробанк обсуждает с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и Сбербанком идею создания на их базе компании, которая занялась бы выкупом у банков квартир ипотечных заемщиков, которые по разным причинам не могут оплачивать свой кредит, цитируют "Ведомости" директора департамента ЦБ Сергея Швецова. Швецов назвал это "лизинговой компанией", которая после выкупа у банка ипотечной квартиры могла бы сдавать такие квартиры в аренду тем же самым заемщикам с правом последующего выкупа.

Если сейчас банки начнут массово обращать взыскания на ипотечных неплательщиков, им придется продавать квартиры по смешным ценам, что убьет рынок недвижимости, объяснил Швецов.

Это должен быть специальный фонд именно для квартир, купленных на кредитные деньги, говорит замгендиректора АСВ Дмитрий Любинин, участвующий в переговорах. Пока неизвестно, кто может быть основным акционером такой компании и из каких средств она может финансироваться, поскольку не принято даже решение о ее создании, предупреждает Любинин.

В Минфине вопрос финансирования такой компании не рассматривается, сказал директор департамента финансовой политики Алексей Саватюгин. Ему об инициативе ЦБ неизвестно, пишут "Ведомости".

Зампред Сбербанка Дмитрий Давыдов сообщил, что в Сбербанке письмо ЦБ получили, работа ведется.

Сотрудник АИЖК сказал, что агентству известно о проекте, но от дальнейших комментариев отказался. В конце 2008 года на наблюдательном совете агентства обсуждался вариант создания специальной компании при АИЖК, которой банки смогут продавать квартиры заемщиков, допустивших дефолт по ипотечному кредиту. Но эта идея была отвергнута, пишут "Ведомости".

Эксперты отмечают, что квартира, на которую обращено взыскание банка и продаваемая по решению суда, может потерять треть цены, а при падении рынка дисконт получается сильнее.

"Коммерсант" сообщает, что квартиры тех, кто не в состоянии расплачиваться по ипотеке, перейдут в собственность государства. Предполагается, что заемщики смогут остаться в заложенных квартирах, но в этом случае им придется платить за аренду.

По данным "Коммерсанта", если заемщик не в состоянии оплачивать аренду, например, трехкомнатной квартиры, в которой он жил, госкомпания переселит его в квартиру меньшей площади.

Порядок расчета ставок арендной платы пока не определен, но эксперты предполагают, что она будет ниже рыночной.

По данным Банка России на 1 октября 2008 года, объем предоставленных кредитов в рублях на покупку жилья составил 534,7 миллиарда рублей, при этом рост с начала года составил 2%. Для сравнения - в 2007 году рынок ипотеки вырос в 2,1 раза, в 2005-м - в 3,1 раза, в 2006-м - в 4,8 раза.

Необходимость создания компании, на баланс которой банки смогут передавать квартиры дефолтных заемщиков, обусловлена тем, что в ближайшем будущем средств от продажи их жилья может не хватить для погашения задолженности заемщика, пишет "Коммерсант".

Создание госкомпании для "дефолтных квартир" будет оправданным уже этой весной, уверены эксперты.

Сейчас, по сведениям банкиров, на 10 тысяч заемщиков приходится около восьми-десяти случаев реализации заложенного жилья. Однако тенденция к увеличению числа выставленных на продажу квартир, находящихся в залоге у банков, уже наметилась в ноябре 2008 года.

Как сообщили "Коммерсанту" в АИЖК, в целом по России на конец 2008 года в судах находилось 1,7 тысячи дел о реализации заложенного жилья.