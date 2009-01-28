В Украине неизбежен рост коммунальных тарифов на 40%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на сессии Полтавского облсовета народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики, экс-министр ЖКХ, бывший мэр Комсомольска Александр ПОПОВ.

По его словам, «мы цену на газ услышали прогнозированную, к тому же в долларах, а коммунальные предприятия и население платят в гривнях. Поэтому, если в 2008 году официальный курс доллара был 5,5 грн., а в этом году – около 8 грн., то только курсовая разница приводит к росту цены. Но мы имеем рост цены на газ и в долларах. Мой прогноз – неизбежен рост коммунальных тарифов на 40%, и это в лучшем случае. Напомню, рост тарифов составил 28,8% за четыре последние месяца 2008 года».

«Проблема еще и в том, – отметил А.ПОПОВ, – что надо платить наперед, а это невозможно в существующих условиях. И даже такой процент роста дает основания полагать, что мы в первом квартале будем иметь огромные неплатежи за потребленные коммунальные услуги, львиную долю которых платит население и бюджетные организации, у которых и так денег нет. А неплатежи, в свою очередь, приведут к остановке предприятий теплокоммунэнергетики. И хорошо, если не в период отопительного сезона».

При этом экс-министр ЖКХ отметил, что в последнее время уровень оплаты населения за тепло резко снизился. Учитывая все это, А.ПОПОВ прогнозирует, что в Украине уже весной-летом не будет горячей воды.

«В результате подписания газового контракта мы можем потерять возможность стабильности подачи коммуслуг населению. Горячей воды в Украине летом-весной уже не будет. Тут виноваты не муниципалитеты, а этот газовый контракт. Хорошо, если дотянем до конца отопительного сезона», – сказал А.ПОПОВ.

По его словам, воду населению отключат сразу после окончания отопительного сезона.