Дома в пригороде Киева продолжают дешеветь

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 21 по 27 января т.г. снизилась на 0,90%, или 14 долл., – до 1496 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 165 тыс. 573 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за этот период снизилась на 0,85%, или 15 долл., – до 1745 долл./кв. м при средней стоимости 241 тыс. 117 долл. за домовладение.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в восьми районах Киевской области (исключая коттеджные поселки) составляет: в Киево-Святошинском районе – 19%, Васильковском – 15%, Бориспольском – 12%, Вышгородском – 9%, Обуховском – 8%, Бородянском – 10%, Броварском – 11%, Макаровском – 16%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе за 2008 год снизилась на 3%, или 48 долл., – до 1547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 тыс. 065 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).

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