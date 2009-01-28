Интерес инвесторов к рынку недвижимости возобновится с лета

Интерес иностранных инвесторов к украинскому рынку недвижимости возобновится не ранее лета 2009 года.

Такое мнение УНИАН высказал начальник отдела продаж ЗАО "Национальная Строительная компания" («НБК», Киев) Дмитрий ШОСТЯ.

«Украинский рынок недвижимости остается очень перспективным, прежде всего из-за высокого спроса на жилье, который существует еще со времен Советского Союза. Крупные иностранные инвесторы сейчас заняли выжидательную позицию. Они, скорее всего, дождутся, когда кризис рынка достигнет своего «дна», и уже с лета 2009 года начнут вкладывать средства в перспективные проекты», - сказал он.

При этом Д.ШОСТЯ отметил, что для привлечения иностранных инвестиций в недвижимость Украины необходима также политическая стабильность и надежное законодательство.

По прогнозам эксперта, после стагнации в 2008-2009 гг. цены на жилье в Украине возобновят свой рост с 2010 года.

Справка УНИАН. ЗАО «НБК» на рынке Украины с 2004 года. За это время компания ввела в эксплуатацию 17 домов. На сегодня «НБК» реализует проекты по строительству многоквартирных жилых домов в ЖК «Парковый» и ЖК «Троещина». На этапе сдачи в эксплуатацию находится 24-этажный дом в ЖК «Кристал-Оболонь».