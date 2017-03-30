Государственный "Ощадбанк" все-таки ввел комиссию за оплату коммунальных услуг

Государственный «Ощадбанк» ввел комиссию за прием в кассе платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

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"Комиссия за коммунальные платежи в кассах банка зависит от наличия заключенных договоров между поставщиками услуг и банком и может незначительно отличаться в зависимости от региона. При этом она является самой низкой на банковском рынке и имеет целью обеспечить безубыточность проведения операций. В Киеве такая комиссия исключительно для наличных платежей в кассах с 29 марта составляет 3 грн", - уточняет пресс-служба финучреждения, сообщает FinClub.

В банке объясняют, что в течение двух месяцев киевские отделения обрабатывают большее количество коммунальных платежей в связи с отказом «Укрпочты» от проведения платежей ГИВЦ.

При этом, без комиссии можно будет оплатить пенсионными карточками "Ощадбанка".

Кроме того, в терминале, через мобильный и интернет-банкинг, по-прежнему комиссию не будут начислять.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2016 года в «Ощадбанке» заявили, что с 1 декабря будет отменен бесплатный прием платежей по оплате жилищно-коммунальных услуг. Тариф за один платеж в кассе учреждений АО "Ощадбанк" составит 3 грн.

12 ноября президент Украины Петр Порошенко призвал руководство «Ощадбанка» отменить решение о взыскании комиссии за оплату коммунальных услуг.

В тот же день "Ощадбанк" заявил о переносе срока введения в действие решения о взыскании комиссии за оплату коммунальных услуг.