Гостиница "Премьер Палац" сократила убыток почти в 3 раза

Киевская пятизвездочная гостиница "Премьер Палац" в 2016 году сократила чистый убыток в 2,9 раза по сравнению с 2015 годом – до 193,27 миллиона гривень, сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Согласно сообщению, активы гостиницы за прошлый год снизились на 2,7% – до 583 миллионов гривень. Суммарная дебиторская задолженность в 2016 году уменьшилась на 38,7% – до 11 миллионов гривень. Долгосрочные обязательства компании за отчетный период увеличились на 10,6% – до 1,5 миллиарда гривень, а текущие – выросли на 8,1%, до 226 миллионов гривень. Нераспределенный убыток "Премьер Палаца" в прошлом году увеличился на 9,7% – до 1,99 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, гостиница "Премьер Палац" в 2015 году сократила чистый убыток на 3,7% по сравнению с 2014 годом – до 559,3 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Гостиница "Премьер Палац" в Киеве входит в состав сети Premier Hotels.

Располагается в центре города на пересечении бульвара Т. Шевченко и улицы Пушкинской.

Гостиничным комплексом владеет компания VS Energy International, которая кроме гостиничного бизнеса еще и продает электроэнергию в Украине.

В состав учредителей входят три россиянина - предприниматель Михаил Воеводин, Евгений Гиннер (предприниматель и президент клуба ЦСКА), Александр Бабаков - и украинец Михаил Спектор.