Отопительный сезон в Киеве завершается с 1 апреля

Киевские власти приняли решение завершить текущий отопительный сезон в столице с 1 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение КГГА от 31.03.17 № 368 подписал Киевский городской голова Виталий Кличко.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что «прогноз погоды, который мы получили от Украинского гидрометцентра, свидетельствует о том, что с 1 апреля и в последующие дни среднесуточная температура будет больше +8 градусов. Периодов резкого похолодания, которые, например, наблюдались в марте, гидрометцентр не прогнозирует».

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Также Пантелеев заявил, что получено почти три тысячи обращений от киевлян, которые просят уже отключить отопление, поскольку стоимость этой услуги чрезвычайно высока.

«Поэтому мы используем каждую возможность для экономии киевлян. В этом году отопительный сезон завершится еще раньше по сравнению с предыдущим годом», – отметил он.

По его словам, решение о сворачивании системы отопления должно быть максимально взвешенным, поскольку сама система теплоснабжения Киева достаточно инертна. Завершение отопительного сезона, как и его старт, продолжается около семи дней. «Технически невозможно в течение одного дня отключить отопление, а затем снова его включить, поэтому мы учитывали как текущие, так и перспективные температурные данные», - отметил Пантелеев.