В Киеве незначительно подорожало новое жилье, но подешевела "вторичка"

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в марте 2017 года по сравнению с февралем увеличилась на 0,1% – до 23,339 тыс. грн/кв. м, по сравнению с мартом 2016 года цена уменьшилась на 1,3%, сообщает в своем ежемесячном отчете информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

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По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке больше всего выросла стоимость квартир премиум-класса – на 1,2%, до 46,393 тыс. грн/кв. м и комфорт-класса – на 1%, до 21,895 тыс. грн/кв. м. Немного подорожали квартиры эконом-класса – на 0,9%, до 16,788 тыс. грн/кв. м, а квартиры бизнес-класса незначительно подешевели – на 0,02%, до 29,912 грн/кв. м.

Наиболее ощутимо выросли цены на квартиры в Дарницком, Подольском и Соломенском районах столицы – на 1,5%, 1,3% и 1,2% соответственно, в то время как стоимость квартир в Днепровском, Оболонском и Святошинском районах снизилась на 0,7%, 3,2 и 2,5% соответственно.

По информации портала, в прошлом месяце квартиры к продаже предлагали 57 операторов в 159 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 37%. На новостройки бизнес-класса приходилось 25%, комфорт-класса – 26%, а премиум-класса – 12% от общего количества.

При этом в марте были приостановлены либо прекращены продажи квартир в двух новостройках.

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Как сообщал УНИАН, средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в феврале 2017 года по сравнению с январем увеличилась на 0,1% – до 23,319 тыс. грн/кв. м, по сравнению с февралем 2016 года цена уменьшилась на 0,8%.

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в марте 2017 года уменьшилась на 1,6% по сравнению с февралем 2017 года и составила 34,423 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены снизились на 0,7%, – до 1268 долл./кв. м.

Также сообщается, что с марта 2016 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева подешевели в среднем на 9,3%, а в долларовом эквиваленте средняя цена снизилась на 12,2%.

По данным аналитиков, гривневые цены в дорогом сегменте жилья по сравнению с февралем уменьшились на 1,3%, в дешевом – на 1,5%, а в долларовом эквиваленте уменьшились на 0,5% в дорогом сегменте и на 0,7% – в дешевом.

Согласно отчету, в прошлом месяце больше всего подешевели 1-комнатные квартиры – на 2,5%, до 31,371 тыс. грн/кв. м. Средняя стоимость предложения 2-комнатных квартир в столице уменьшилась на 1,6%, до 35,543 тыс. грн/кв. м, 4-комнатных – на 1,0%, до 39,113 тыс. грн/кв. м, а 3-комнатных – на 0,9%, до 35,258 тыс. грн/кв. м.

Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в марте 2017 года по сравнению с февралем увеличилась на 4,9% и составило 22,391 тыс. квартир.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 30%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 32% и 4-комнатные – 6%.

Как сообщал УНИАН, по данным портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева в феврале 2017 года уменьшилась на 2,2% по сравнению с январем 2017 года и составила 34,97 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены снизились на 0,7%, – до 1277 долл./кв. м.