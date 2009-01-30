Цены на жилье в Британии упали

Цены на жилье в Великобритании продолжают снижаться - за прошедший год падение составило 16,6%, говорится в сообщении крупнейшего британского строительного сберегательного банка Nationwide, сообщает РИА Новости.

В настоящее время средняя стоимость дома или квартиры в Соединенном Королевстве опустилась до 150,5 тысячи фунтов стерлингов по сравнению со 153,0 тысячи фунтов в декабре 2008 года.

Вместе с тем темпы падения цен на недвижимость в Великобритании, по данным Nationwide, несколько замедлились. Если в декабре прошлого года они составляли 2,5% в месяц, то в январе этого года - 1,3%.

По словам экспертов Nationwide, снижение цен на жилье не приводит к росту спроса на него. Причинами этого служит более осторожная политика банков при выдаче клиентам ипотечных кредитов и неуверенность потенциальных покупателей в источниках своих доходов для погашения ипотеки.

"Углубление экономической рецессии и нестабильность на финансовых рынках влияют на настроения и активность рынка недвижимости", - заявил главный экономист Nationwide Мартин Габауэр.