Стройзаказы в Японии сократились

Объем заказов крупных японских строительных компаний в декабре 2008 года сократился на 27,3 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 894,2 миллиарда иен (10 млрд. долл.), сообщило министерство земель, инфраструктуры и транспорта, передает Рейтер.

Число домов, строительство которых началось в Японии, упало в декабре 2008 года на 5,8 процентов.

Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали, что этот показатель сократится на 8,0 процента.