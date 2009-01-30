Киевлянам разъяснят обмен квартир на первом этаже

Власти Киева поручили руководителям жилищно-эксплуатационных организаций провести разъяснительную работу с жильцами квартир, расположенных на первых этажах жилых домов, возможность обмена их жилья на квартиры улучшенного планирования, которые размещены на вторых и этажах высших. Освобожденные квартиры на первых этажах будут через аукцион продаваться предпринимателям для устройства офисов и заведений обслуживания киевлян.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации от 16 января 2009 г., текст которого обнародован на официальном веб-портале городских властей.

Как отмечается в документе, решение принято с целью улучшения жилищных условий проживания жильцов квартир, расположенных на первых этажах, и создания условий для развития малого предпринимательства и расширения сферы предоставления социальных услуг.

В свою очередь, ГУ жилищного обеспечения поручено предоставить в КГГА на утверждение перечень квартир с улучшенным планированием, которые могут быть предложены жильцам для обмена. Этот перечень предусмотрено разместить в СМИ для ознакомления жителей города.

Распоряжением предусмотрено, что районные госадминистрации ежемесячно будут предоставлять в ГУ жилищного обеспечения информацию о жильцах квартир первых этажей, выразивших желание осуществить предложенный обмен.

Главное управление экономики и инвестиций обязано вносить предложения о последующей продаже через аукцион квартир на первых этажах.

Как сообщал УНИАН, 27 января заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ заявил журналистам, что распоряжения об отселении жильцов первых этажей жилых домов с целью продажи этих помещений предпринимателям не существует и что власти Киева только обсуждают этот вопрос.