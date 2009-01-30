Кабмин привлечет для поддержки ГИУ 1 млрд. грн.

Правительство увеличит бюджет государственного ипотечного учреждения на 1 млрд. грн. за счет реализации государственных ценных бумаг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании Антикризисного совета по вопросам стабилизации строительной отрасли.

«Правительство и Национальный банк отработали все механизмы привлечения на первом этапе 1 млрд. грн. в ипотечные учреждения, и по одному миллиарду гривен для каждого государственного банка, чтобы они имели возможность кредитовать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство и Нацбанк полностью отработали механизм финансирования Государственного ипотечного учреждения. «Я лично встречалась с господином ШАПОВАЛОВЫМ (первый заместитель председателя правления НБУ – УНИАН), и мы договорились о том, что этот 1 млрд. грн. через государственные ценные бумаги, через государственные бумаги ипотечного учреждения будет профинансирован в ближайшие дни в зависимости от того, как быстро сможем оформить необходимые документы», - пояснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что правительство обратилось к Национальному банку с просьбой выделить двум государственным банкам рефинансирование в размере по 1 млрд. грн., чтобы эти банки стали специализированными по кредитованию объектов незавершенного строительства.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития и строительства, на достройку незавершенных объектов жилищного строительства со степенью готовности более 50% в Украине необходимо 10 млрд. грн.

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