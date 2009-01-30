Тимошенко: цена квадратного метра будет минимизирована, но ”до разумных пределов”

Основная поддержка государства будет направлена на завершение объектов строительства, степень готовности которых составляет не менее 70%. При этом планируется установить стоимость квадратного метра за счет минимизации прибыли строительных компаний и снижения цен на строительные материалы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на первом заседании Антикризисного совета по вопросам стабилизации строительной отрасли.

«Цена квадратного метра должна быть четко просчитана, она должна быть минимизирована, но минимизирована до разумных пределов и не только за счет сокращения прибыли, но и за счет цены себестоимости тех строительных материалов, которые используются», - уточнила она.

Глава правительства также сообщила, что приоритетным направлением в кредитовании строительной отрасли станет обеспечение граждан кредитами на покупку жилья.

«Кредиты будут получать покупатели, и только в самых крайних, чрезвычайных ситуациях кредиты смогут получать строительные организации, потому что для нас важно, чтобы кредиты возвращались, а это означает, что это должны быть покупатели тех недостроенных объектов, в том числе и квартир», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что все ресурсы будут направляться на завершение строительства начатых объектов, а не на реализацию новых строительных проектов.

Она сообщила, что Министерство финансов Украины в ближайшее время должно разработать единый для всех регионов порядок приобретения жилья за бюджетные средства.

«Министерство финансов должно разработать единый порядок приобретения жилья за средства государственного бюджета, который бы корреспондировался с нашими решениями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что в ходе предыдущего совещания по вопросам преодоления кризисных явлений в строительной отрасли правительство поручило Министерству региональной политики и строительства подготовить к следующей сессии Верховной Рады все необходимые законодательные акты, которые необходимо срочно принять для поддержки строительной отрасли.

Ю.ТИМОШЕНКО обещает, что правительство предоставит государственные гарантии банкам, которые готовы финансировать большие строительные проекты.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Кабмин готов предоставить государственные гарантии на сумму 37 млрд. грн., что предусмотрено государственным бюджетом.

Глава правительства также отметила, что Украина имеет возможность привлекать инвестиции под государственные гарантии для реализации масштабных строительных проектов еще и потому, что государственный долг Украины, который составляет 11% ВВП, является наименьшим в мире. «Это делает Украину абсолютно платежеспособной, по сравнению с другими странами, где государственный долг составляет 70-90% ВВП», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Большие инвесторы, которые хотят прийти в Украину строить порты, аэропорты, дороги, как правило, заинтересуются темой гарантий правительства и использования денег тех банков, которые их постоянно обслуживали в докризисный период”, - подчеркнула премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что по четвергам правительство на специальном заседании будет рассматривать большие инвестиционные проекты и способствовать их реализации. „Я очень верю, что в это трудное время мы сможем построить эффективную работу”, - отметила она.

При этом премьер отметила, что главное задание правительства на 2009-2010 годы – это недопущение банкротства строительных компаний и недопущение массового увольнения работников этой отрасли.