Меморандум с МВФ: монетизацию субсидий начнут в сентябре

Правительство планирует до августа 2017 года принять постановление и до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.

Об этом говорится в тексте Меморандума правительства с Международным валютным фондом, который опубликован на сайте Министерства финансов.

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"Для обеспечения полной либерализации тарифов на газ до конца августа 2017 года нами будет утверждено постановление Кабмина о монетизации помощи в рамках субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне компаний, которые предоставляют коммунальные услуги, до конца сентября 2017 года", – говорится в тексте документа.

Также отмечается, что в результате монетизации частные газовые трейдеры смогут конкурировать с национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины" в сегменте поставок газа для теплокоммунэнерго.

"Мы также будем работать в направлении монетизации коммунальных субсидий на уровне домохозяйств для повышения эффективности использования энергии", – сообщается в документе.

Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, программой жилищных субсидий в текущем отопительном сезоне 2016-2017 годов воспользовались 7,4 миллиона семей.

В конце 2016 года глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что монетизация субсидий, которые получают граждане от государства на покрытие расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.

20 марта текущего года вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг будет проводиться в два этапа: первый – на уровне предприятий, предоставляющих услуги, второй – на уровне потребителей этих услуг.