Рада разрешила жителям общежитий бесплатно приватизировать помещения

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий возможность приватизации жилья в общежитиях гражданами, которые проживают и зарегистрированы в них более пяти лет.

За принятие законопроекта №1076 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий» проголосовали 256 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В ходе выступления по данному законопроекту заместитель председателя Комитета ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Шинькович отметил, что принятие документа будет способствовать реализации жилищных прав граждан, которые не имеют собственного жилья и на законных основаниях проживают в общежитиях.

«Право приватизации распространяется на тех, кто стоит в очереди на жилье, не имеет собственного жилья, имеет или имел трудовые отношения с предприятием, предоставившим жилье, имеет договор аренды. Этим законопроектом предоставляется право приватизировать жилье тем людям, которые зарегистрированы в общежитиях более пяти лет, путем бесплатной приватизации жилых и нежилых помещений в общежитиях, в которых они проживают», - сказал Шинькович, добавив, что в законопроекте учтены предложения президента.

При этом он отметил, что приватизировать жилье можно будет через органы местного самоуправления.

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Согласно документу, граждане и члены их семей приобретают право на приватизацию жилых помещений в общежитиях после их передачи в собственность соответствующей территориальной общины.

Кроме того, предусматривается, что общежития государственной формы собственности передаются в собственность территориальных общин на бескомпенсационной основе. Общежития же, включенные в уставные капиталы обществ, передаются в собственность территориальных общин либо на бесплатной основе, либо с компенсацией по согласию собственника. Если собственник отказывается передать общежитие, оно может быть отобрано по решению суда.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 апреля 2016 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №1076 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно уточнения сферы применения и усовершенствования отдельных положений передачи общежитий в собственность территориальных общин и обеспечения реализации жилищных прав законными жителями общежитий)».

20 мая 2016 года президент Петр Порошенко ветировал данный закон и направил его на повторное рассмотрение парламентом.