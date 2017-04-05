В Кабмине назвали дату отмены рассрочки платежей за отопление

Правительство взяло на себя обязательство с 1 мая 2017 года отменить механизм рассрочки при оплате за централизованное отопление, при котором потребители могли оплачивать во время отопительного сезона только половину стоимости данной услуги, а вторую половину – в межотопительный период. Об этом говорится в тексте Меморандума правительства с Международным валютным фондом, который опубликован на сайте Министерства финансов.

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"Мы также отменим схемы, по которым домохозяйства, которые не получают субсидии, могли осуществлять оплату за отопление на протяжении 12 месяцев (в рассрочку) с 1 мая 2017 года", - говорится в тексте документа.

Также отмечается, что для этого необходимо будет внести изменения в постановления Кабмина №630 и 357.

Как сообщал УНИАН, в сeредине октября 2016 года Кабмин утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам, в частности, по оплате услуг централизованного отопления, для потребителей, которые не могут получать адресные субсидии. Этот документ был разработан с целью снижения финансовой нагрузки на население при оплате коммунальных услуг.

По данному механизму, эта рассрочка предусматривает следующие условия: потребитель получает от поставщика услуг счет на оплату в размере 50%, а остальные 50% он заплатит равномерно в апреле-сентябре уже следующего года, до начала нового отопительного периода.