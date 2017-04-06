В Украине дорожает строительство

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 12,1%, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 16,4%, а также в сфере возведения нежилых зданий – на 13,8%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере возведения жилых домов – на 10,4%.

При этом стоимость СМР в феврале 2017 года по сравнению с январем выросла на 1,2% (в январе стоимость по отношению к декабрю выросла на 0,8%).

Наибольший рост цен на СМР в феврале зафиксирован в сфере строительства инженерных сооружений – на 2,1%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 11,5%.

В 2016 году цены на строительно-монтажные работы по сравнению с 2015 годом выросли на 9,2%.