В Киеве начинается поэтапное повышение квартплаты

С 1 февраля в Киеве начинается поэтапное повышение тарифов для населения за жилищно-коммунальные услуги и услуги за содержание домов.

Соответствующие распоряжения Киевской городской государственной администрации сегодня, 1 февраля обнародованы на сайте газеты «Хрещатик».

Как отмечено в распоряжении № 97 от 30 января 2009 года «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий», с 1 февраля в столице началось введение «поэтапного приближения тарифов к экономически обоснованным расходам. Действующие до 01.02.2009 тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий увеличились на 50% от суммы необходимого повышения до уровня экономически обоснованных тарифов». Второй этап повышения тарифов состоится 1 апреля т.г.

С утвержденными на сегодня тарифами, разработанными по каждому отдельному дому и которые предоставляются жилищно-эксплуатационными организациями, можно ознакомиться на официальном веб-портале городской власти www.kmv.gov.ua в разделе “Ваш дом” и на сайте www.municipal.kiev.ua

В то же время, как отмечается в распоряжении, тарифы на квартплату в домах, которые обслуживаются ЖЭКами, с «улучшенными потребительскими свойствами», установлены с 1 февраля на экономически обоснованном уровне.

Этим же документом предусматривается согласовать тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются жилищно-строительными кооперативами (ЖСК), объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и другими балансодержателями жилых домов. Все необходимые расчеты ЖСК и ОСМД должны предоставить Главному управлению КГГА по вопросам ценовой политики. Для домов этой категории и тех, которые имеют улучшенные потребительские свойства, утверждено введение экономически обоснованного уровня тарифов с 1 февраля.

Отдельным пунктом распоряжения утверждено введение тарифов по квартплате на действующем уровне для малообеспеченных слоев населения.

Газета «Хрещатик» планирует обнародовать тарифы в печатном виде поэтапно из-за большого объема материала (около 10 тысяч домов).

В распоряжении № 96 от 30 января «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для населения» также утверждено поэтапное – с 1 февраля и с 1 апреля текущего года - приведение тарифов к экономически обоснованным расходам. На сегодняшний день повышение составляет 50% от суммы необходимого повышения.

Согласно документу, в столице утвержден тариф за централизованное отопление для населения в размере 4,74 грн. за 1 кв. м отопительной площади в месяц в отопительный период (было 3,20 грн.). Горячая вода для жителей квартир с централизованным снабжением горячей воды без средств ее учета будет стоить 43,24 грн. на 1 человека в месяц (было 24 грн.); где есть домовые или квартирные средства учета – тариф утвержден на уровне 12,36 грн. за 1 кубометр (было 6,84 грн.).

Как отмечено в этом распоряжении, тарифы за отопление и горячую воду останутся неизменными с 1 февраля для малообеспеченных слоев населения.

Распоряжением № 95 от 30 января 2009 года «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотводу холодной и горячей воды для населения» установлено такое же поэтапное введение тарифов, как и на горячую воду и отопление. То есть, 1 февраля - на 50% от рассчитанного обоснованного уровня, остальные – 1 апреля. Так же, как в предыдущем решении, для малообеспеченных граждан сохранятся прежние тарифы.

Для остальных киевлян установлен тариф за холодную воду и водоотвод при наличии центрального снабжения холодной воды в размере 17,05 грн. на 1 человека в месяц, в том числе за воду 9,57 грн. и водоотвод 7,48 грн. (было 8,14 грн. на человека, в том числе 5,17 грн. и 2,97 грн. соответственно). При наличии домовых или квартирных средств учета воды в расчет будут приниматься тарифы за 1 кубометр потребленной холодной воды – 1,74 грн. и еще 1,36 грн. за каждый кубометр ее отвода (было соответственно 0,94 грн. и 0,54 грн.).

Отвод горячей воды для жителей, которые на 1 февраля имеют квартирные или домовые счетчики горячей воды, будет стоить 1,36 грн. за 1 кубометр (было 0.54 грн.), без средства учета – 4,76 грн. на 1 человека (было 1,89 грн. на 1 человека).