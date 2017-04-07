Во Львове из-за похолодания возобновят отопительный сезон

Из-за похолодания во Львове 7 апреля будет возобновлен отопительный сезон. Об этом сообщили в управлении инженерного хозяйства ЛГС. Сейчас готовится соответствующее распоряжение мэра.

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Отопительный сезон во Львове приостанавливали 31 марта. По состоянию на 6 апреля тепло получали 5 бюджетных учреждений: Львовский государственный онкологический региональный лечебно-диагностический центр на ул. Гашека, 2а; Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных им. Ю. Липы на ул. Ивасюка, 31 (Винники); Коммунальный дом ребенка №1 на ул. Комаринца, 2а; Дом ребенка №1 на ул. Таджикская, 21; Львовская государственная хоровая школа «Дударик» на вул. Коперника, 27.