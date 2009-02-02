Заявки от застройщиков на финансирование завершения строительства жилья со степенью готовности выше 70% не будут рассматриваться, если стоимость 1 кв. м в Киеве будет превышать 8 тыс. грн., в областных центрах – 6 тыс. грн., в остальных населенных пунктах – 5 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО сегодня журналистам.

По его словам, в первую очередь будут финансироваться проекты с самой низкой стоимостью 1 кв. м.

При этом кредиты на достройку жилья будут выдаваться не застройщикам, а населению, в первую очередь очередникам и тем категориям населения, которые государство должно обеспечивать бесплатным жильем (военнослужащим, чернобыльцам и т.д.).

Замминистра добавил, что согласно закону, кредиты предоставляются на 30 лет под 14% годовых в гривне.

Объекты, строительство которых будет завершено, определит Кабинет министров, которому Минрегионстрой до 9 февраля передаст список объектов незавершенного строительства со степенью готовности выше 70%.

Д.ИСАЕНКО напомнил, что на завершения строительства жилья со степенью готовности выше 70% правительство решило выделить 3 млрд. грн., из которых 1 млрд. грн. - как государственные гарантии ГИУ, взамен которых Нацбанк будет осуществлять рефинансирование, по 1 млрд. грн. - пополнят уставные капиталы «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», которые будут выдавать ипотечные кредиты.

По данным Д.ИСАЕНКО, на эти средства можно достроить около 30 тыс. квартир.

Он добавил, что сегодня на первичном рынке жилья есть предложения стоимостью 6-8 тыс. грн. за 1 кв. м.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января т.г., из 2 700 строящихся объектов около 750 имеют строительную готовность свыше 70%.

Для завершения объектов жилищного строительства и коммерческой недвижимости со степенью готовности свыше 70% необходимо 14 млрд. грн., из них 9,7 млрд. грн. – для достройки киевских объектов.

По данным Минрегионстроя, выделение такого объема средств дало бы возможность ввести в эксплуатацию 9,6 млн. кв. м общей площади жилья (ориентировочно 140 тыс. квартир).