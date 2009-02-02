Немецкая Schmidt Investors приобрела бизнес-центр «Ильинский» в Киеве

Компания Schmidt Investors (Германия) приобрела свой первый актив в Украине – бизнес-центр «Ильинский» (Киев).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на председателя наблюдательного совета холдинга Роберта ШМИДТА.

По его словам, интересы холдинга на восточноевропейских рынках до настоящего времени обходили стороной Украину. «Я рад, что именно этот бизнес-комплекс стал нашим первым активом в этой стране. Сейчас самое время покупать недвижимость, цена которой стала привлекательной. Полагаю, что начало положено, и теперь мы будем развивать на украинском рынке нашу основную деятельность – инвестиции в недвижимость», – сказал Р.ШМИДТ.

Новые владельцы комплекса «Ильинский» не намерены кардинально менять концепцию объекта, но не исключают, что для некоторых арендаторов будут пересмотрены ставки аренды, а ряд площадей будут реконструированы. Кроме того, Schmidt Investors намерен привлечь в комплекс новых арендаторов из числа транснациональных компаний, с которыми холдинг сотрудничает в других странах.

Руководство компании не исключает, что в ближайшие месяцы Schmidt Investors приобретет несколько объектов коммерческой недвижимости в Киеве, а также в Днепропетровске и Одессе. «Учитывая складывающуюся в Украине тяжелую экономическую обстановку, мы, скорее всего, купим объекты в недостроенном виде. Это будет целесообразно с точки зрения инвестиций. Но для начала мы проведем серьезный экономический анализ ситуации и степени рисков», – сказал Р.ШМИДТ.

Справка УНИАН. Schmidt Investors – крупнейший холдинг Германии, работающий на рынке недвижимости. Основан в 1993 году в Гамбурге братьями Робертом и Йоханом ШМИДТАМИ. Имеет представительства во всех столицах стран Европейского Союза.

Бизнес-центр «Ильинский» в Киеве выходит на улицы Братскую, Ильинскую и Борисоглебскую. Общая площадь – более 50 тыс. кв. м., паркинг – около 200 машиномест. Застройщик – компания Castle Developments.