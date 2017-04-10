В Киеве начинают отключать горячую воду: названы первые районы-"счастливчики"

Энергогенерирующая компания «Киевэнерго», поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, с 10 по 24 апреля отключит от горячего водоснабжения ряд домов в Шевченковском, Подольском и Оболонском районах Киева в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Читайте такжеПродление соглашения с "Киевэнерго" возможно только до окончания следующего отопительного сезона - КГГА

Об этом сообщила пресс-служба компании.

На время проведения работ прекратится горячее водоснабжение 69 жилых домов, 8 лечебных учреждений, 6 детских садов, 4 школ, 78 ведомств Оболонского района и 229 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 7 детских садов, 6 школ, 249 ведомств Подольского района.

Также пресс-служба сообщила, что с 10 по 16 апреля испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной «Молодежь», в связи с чем будет отключено от горячего водоснабжения 55 жилых домов, 8 лечебных учреждений, 1 детсада, 2 школы и 65 ведомств Шевченковского района.

Согласно сообщению, киевляне могут уточнить сроки проведения гидравлических испытаний на каждой отдельно взятой улице города на официальном сайте «Киевэнерго».

Гидравлические испытания - это метод диагностики теплосетей, применяемый компанией «Киевэнерго» каждый межотопительный период с апреля по август. График испытаний согласовывает Киевская городская госадминистрация.

«Гидравлические испытания позволяют выявить и отремонтировать наиболее изношенные участки сетей, предотвратив появление повреждений в холодное время года. Испытания осуществляются теплосетевой водой температурой до + 40 с повышенным на 25% давлением. Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении). Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и государство (25% акций).