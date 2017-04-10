В некоторых районах Днепра в среду отключат воду (адреса)

В Днепре из-за неотложного ремонта на водопроводной сети в районе дома № 10 по улице Князя Ярослава Мудрого (Ленинградская), 12 апреля с 10.00 до 18.00 у части потребителей не будет воды. Об этом сообщает "Днепрводоканал".

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В среду будет прекращено водоснабжение потребителей, расположенных по следующим адресам:

ул. Князя Ярослава Мудрого (Ленинградская), 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 (жилой дом, детский центр искусства), 13, 16, 16А (ТРТ КП «Теплоэнерго»), 18, 19, 20, 22, 23, 30, 32, 36;

ул. Половецкая, 11;

ул. Князя Владимира Великого (Плеханова), 28 (Коммунальное учреждение «Днепропетровский областной клинический центр кардиологии и кардиохирургии», котельная ГП «востоктеплоэнерго» КП «Днепротеплоэнерго»), 34.