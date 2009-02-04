Кредиты на достройку жилья - на конкурсных условиях

Кредиты на достройку жилья застройщикам будут предоставляться на конкурсных условиях.

Об этом заявил министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА, сообщили в пресс-службе министерства.

По словам министра, приоритетом является предоставление кредитов физическим лицам на достройку жилья, поскольку 80% недостроенных жилищных объектов в Украине финансируются за средства физических лиц, 20% – за средства юридических лиц.

В.КУЙБИДА отметил, что застройщикам, то есть юридическим лицам, также будут предоставляться средства на достройку незавершенных жилищных объектов, но на конкурсных условиях. К примеру, если условно опосредованная стоимость одного квадратного метра жилья в регионе составляет 4 тыс. грн., то средства на завершение начатого жилищного строительства получит тот застройщик, который готов построить 1 кв. м жилья в регионе за самую низкую цену.

«Это будет делаться для того, чтобы наиболее рационально использовать государственные средства, предусмотренные на эти цели, и во избежание обвинений», – пояснил В.КУЙБИДА.

При этом он добавил, что работа над реестром недостроенных жилищных объектов скоро будет завершена и этот реестр будет публичным.

Как сообщал УНИАН, заявки от застройщиков на финансирование завершения строительства жилья со степенью готовности свыше 70% не будут рассматриваться, если стоимость 1 кв. м в Киеве будет превышать 8 тыс. грн., в областных центрах – 6 тыс. грн., в остальных населенных пунктах – 5 тыс. грн.

Объекты, строительство которых будет завершено, определит Кабинет Министров, которому Минрегионстрой до 9 февраля передаст список объектов незавершенного строительства со степенью готовности свыше 70%.