МинЖКХ реализуeт проект модернизации водо- и энергосбережения

Сегодня Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины начало реализацию проекта Всемирного банка на 140 млн. долл. по модернизации систем водоснабжения, водоотвода и внедрению энергосбережения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО сегодня на семинаре по случаю начала проекта.

По его словам, проект, направленный на финансирование реабилитации систем водоснабжения, водоотвода, энергосбережения и повышения эффективности работы коммунальных предприятий, начинается в Одессе, Чернигове и Ивано-Франковске на общую сумму 57,5 млн. долл. (закрытый компонент проекта).

Около 20 городов конкурируют между собой за право получить финансирование из открытого компонента проекта на 80,5 млн. долл.

А.КУЧЕРЕНКО отметил, что этот проект продвигался 3,5 лет. Сегодня три города получили возможность взять «длинные деньги» под около 4% годовых на 17 лет с 5-летним льготным периодом (выплата только процентов по кредиту). Кредитные средства предоставлены городам под гарантии правительства. Планируется, что окупаемость проекта составит 3-4 года.

Министр не уточнил, приведет ли выполнение проекта к снижению тарифов на коммунальные услуги. Однако добавил, что он даст возможность уменьшить потери энергии с 50 до 15%, а воды – с 60 до 20%, соответственно, снизится себестоимость производства воды и электроэнергии.

В свою очередь директор по делам Украины, Беларуси и Молдовы МБРР Мартин РАЙЗЕР отметил, что потенциальная экономия энергии в результате замены энергоемких насосов для страны составит 1-1,75 млрд. кВт/час, что равняется около 50 млн. долл. в год.

Он заверил, что ВБ будет контролировать использование средств и ожидает возврата инвестиций.

А.КУЧЕРЕНКО добавил, что если в этом году удастся освоить более трети кредита, ВБ готов увеличить кредитную линию до 400 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, 26 мая 2008 года Международный банк реконструкции и развития и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины подписали соглашение о займе в размере 140 млн. долларов на реализацию проекта «Развитие городской инфраструктуры».

Проект реализуется путем отбора и дальнейшей финансовой поддержки наиболее актуальных инвестпроектов в сфере водоснабжения, водоотвода и утилизации твердых бытовых отходов. Проект осуществляется за счет займа Всемирного банка на условиях 100-процентного кредитования.