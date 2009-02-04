АМК: повышение квартплаты в Киеве безосновательно

Антимонопольный комитет Украины (АМК) считает безосновательным повышение цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Киеве.

Об этом сообщил и.о. главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«АМК считает безосновательным повышение цен на услуги ЖКХ в таком объеме, и готовит решение по КГГА», - сообщил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 3 февраля т.г. своим указом №65/2009 отменил решение председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц в столице.