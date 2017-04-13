Рада уменьшила количество обязательных согласований для строителей

Верховная Рада Украины приняла закон, предполагающий уменьшение количества обязательных согласований с различными инстанциями для строительных компаний.

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За принятие соответствующего законопроекта №5587 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по улучшению условий ведения строительной деятельности» во втором чтении проголосовали 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский, докладывая по законопроекту, сообщил, что документом отменяется необходимость получения дополнительных технических условий от Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

«Законопроект предусматривает отмену лишних разрешений, распоряжений, согласования в строительстве, которые и так уже учтены в строительных нормах и правилах. За счет того, что будут согласованы архитектурно-строительные требования к проектам, не надо будет дополнительно обращаться к службе чрезвычайных ситуаций. Выполняя все требования нормативов, можно будет сократить количество разрешительных процедур и сроки их внедрения. Чиновники уже не будут утверждать перечень строительных работ, не требующих разрешительных документов. Прошу поддержать», – сказал Андриевский.

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По его словам, принятие этого законопроекта даст возможность продвинуться Украине в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается отменить обязательную экспертизу по вопросам прочности, надежности и долговечности для объектов строительства I и II категорий сложности на территориях со сложными условиями.

Кроме того, предлагается определить правовые условия для совершенствования сбора данных государственной статистической отчетности о принятии в эксплуатацию завершенных объектов.

Также этим законопроектом регулируется ситуация с лицензированием сертифицированных инженеров, предусматривая высшее образование для архитекторов.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года Кабинет министров Украины одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по улучшению условий ведения строительной деятельности», позволяющий уменьшить количество обязательных согласований с различными инстанциями для строителей.

16 марта этого года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по улучшению условий ведения строительной деятельности».

Украина в 2016 году поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80-го места с 83-го. Наибольший прогресс Украина показала в упрощении открытия бизнеса (20-е место из 190), наихудший – в сфере борьбы с коррупцией (140-е место из 190).

По плану правительства, в текущем году наша страна может войти в ТОП-50 рейтинга Doing Business, а в 2018 году – в ТОП-20. Однако для этого необходимо принять значительный пакет законопроектов - более 30, часть из которых уже зарегистрирована в парламенте, а часть должна быть утверждена правительством.