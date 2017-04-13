Киев продлил срок приема коммунальных платежей со скидкой – "Ощадбанк"

Киевские власти, как и месяцем ранее, продлили срок приема коммунальных платежей в столице со скидкой до 25 февраля 2017 года, сообщили УНИАН в пресс-службе государственного «Ощадбанка».

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По информации банка, это позволит гражданам получить более комфортное обслуживание с применением дистанционных каналов, включая информационно-платежные терминалы, мобильный и интернет-банкинг, а также сайты gioc.kiev.ua и cks.kiev.ua.

Как сообщал УНИАН, 11 января «Укрпочта» временно прекратила прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" в связи с нерентабельностью услуг.