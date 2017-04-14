"Киевметрострой" в 2016 году получил прибыль против убытка годом ранее

Компания "Киевметрострой", ведущее в Украине предприятие по комплексному строительству объектов метрополитена, в 2016 году получила чистую прибыль в размере 88 тысяч гривень по сравнению с чистым убытком в размере 54,66 миллиона гривень в 2015 году.

Читайте такжеПроезд в киевском метро может подорожать на 50%

Такие данные содержатся в сообщении компании о проведении общего собрания акционеров, размещенном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, активы компании за прошлый год уменьшились на 42,2% - до 280 миллионов гривень. Суммарная дебиторская задолженность предприятия незначительно уменьшилась – до 1,2 миллиона гривень, а текущие обязательства выросли на 45,2% - до 256,36 миллиона гривень.

Нераспределенная прибыль "Киевметростроя" в 2016 году уменьшилась в 4,8 раза – до 1,3 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Управление строительства метрополитена в г. Киеве "Киевметрострой" было создано в 1949 году. Компания осуществляет работы по комплексному строительству объектов метрополитена, специальных подземных сооружений и технических туннелей. Кроме того, строит объекты гидротехнического, коммунального, жилищного и другого назначения.