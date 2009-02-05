На обменке первых этажей КГГА ”наварит” более 100%

Новые «квартирные» инициативы киевской власти позволят мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и его приближенным неплохо заработать на недвижимости - к такому выводу пришел еженедельник «Комментарии», опросив экспертов.

Идея массового обмена недвижимости на первых этажах на квартиры на верхних этажах позволит мэрской команде «наварить» более 100%.

По словам начальника отдела продаж квартир компании «Траектория» Александра ОНИЩУКА, на данный момент квартиры на первых этажах, переведенные в нежилой фонд с узаконенным перепланированием, стоят как минимум в 2-2,5 раза больше, чем аналогичное жилье на верхних этажах. Например, если двухкомнатная квартира общей площадью 45–48 кв. м на первом этаже на Оболони оценивается в 70–75 тыс. дол., то такая же квартира, но переведенная в нежилой фонд с узаконенной перепланировкой стоит уже приблизительно 160–200 тыс. долл. Трехкомнатную квартиру, например, площадью 80 кв. м на улице Урицкого (Соломенский район) продают за 120–150 тыс. долл., аналогичное жилье там же, подготовленное к коммерческой эксплуатации, предлагается уже за 250–270 тыс. долл.

Перевод помещения из жилого фонда в нежилой стоит от 15 до 50 тыс. долл., в зависимости от района, наличия коммуникаций, возможности пристройки отдельного входа и количества перепланировок. Но такие расходы не могут позволить себе пенсионеры или люди с низкими доходами.

«А учитывая, что для Киевской горадминистрации перевод квартиры в нежилой фонд будет стоить копейки или вообще ничего, заработок города на этой программе будет свыше 100%», - объясняет А.ОНИЩУК.

Более того, пишут «Комментарии», можно не сомневаться, что переведенная в нежилой фонд квартира попадет в руки посредника по цене, которая не намного отличается от ее предыдущей стоимости. А после этого она будет перепродана уже по рыночной стоимости нежилого фонда.

Другая инициатива мэра – переселение недобросовестных плательщиков в квартиры меньшей площади с тем, чтобы за счет разницы в стоимости жилья погашать жилищно-коммунальные долги – также смахивает на масштабную жилищную аферу.

По словам собеседника еженедельника «Комментарии» из Главного управления жилищного обеспечения столицы, который пожелал остаться неназванным, обменивая квартиру на жилье меньшей площади в счет погашения долгов за ЖКУ, город, скорее всего, будет манипулировать их стоимостью. Например, рассчитывать ее, ориентируясь не на рыночные расценки, а по балансовой или остаточной стоимости. А сейчас балансовая стоимость двухкомнатной «хрущевки» не превышает 10 тыс. грн., отмечают “Комментарии”.