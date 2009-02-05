В России растет строительство домов

Объемы строительства индивидуального жилья в России в 2008 году увеличились на 4,3%, по сравнению с 2007 годом, - до 27,2 миллиона квадратных метров, сообщает РИА Новости данные Росстата.

"В 2008 году продолжался рост объемов индивидуального жилищного строительства. Населением за счет собственных и заемных средств введено 196,7 тысячи жилых домов общей площадью 27,2 миллиона квадратных метров, что составило 104,3% к 2007 году", - подчеркивает статистическая служба.

При этом, по данным Росстата, доля индивидуальных домов в общей площади введенного в эксплуатацию жилья в стране в прошлом году достигла 42,7%.

Больше всего индивидуального жилья в 2008 году было построено в республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Тыва, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, а также в Краснодарском крае и Астраханской области, сообщает Росстат.

Согласно подсчетам статведомства, в Чеченской республике 100% всего введенного в строй жилья представляли собой индивидуальные дома, а в остальных названных Росстатом регионах на долю индивидуального жилья приходилось от 72% до 88,8% всей построенной жилой недвижимости.